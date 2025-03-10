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10 марта 2025, 8:15

Польща хоче отримати доступ до ядерної зброї, — Туск

Премʼєр Польщі заявив, що його країна веде "серйозні переговори" з Францією щодо пропозиції Макрона використовувати ядерний потенціал його країни для захисту союзників.


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