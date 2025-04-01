Польща інвестує $2 млрд у систему ПРО Patriot у рамках угоди зі США, — Bloomberg

1 апреля 2025, 9:45

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що контракт включає технічне обслуговування та навчання персоналу, що дозволить розгорнути батареї Patriot на повну бойову готовність.



Прем'єр Польщі Туск у зверненні заявив, що контракт уже підписано.