Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що контракт включає технічне обслуговування та навчання персоналу, що дозволить розгорнути батареї Patriot на повну бойову готовність.
Прем'єр Польщі Туск у зверненні заявив, що контракт уже підписано.
1 апреля 2025, 9:45
Польща інвестує $2 млрд у систему ПРО Patriot у рамках угоди зі США, — Bloomberg
Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що контракт включає технічне обслуговування та навчання персоналу, що дозволить розгорнути батареї Patriot на повну бойову готовність.
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