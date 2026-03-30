30 марта 2026, 15:45

У Польщі запускають конвеєр на 10 000 ракет мініракет ППО Mark 1

У Польщі планують розгорнути серійне виробництво новітніх мініракет ППО Mark 1, спеціально розроблених для знищення безпілотників.



Польський оборонний холдинг PGZ та естонська Frankenburg Technologies створюють потужний «антишахедний конвеєр». Проєктна потужність виробництва дозволить випускати до 10 000 антидронових ракет щороку.



Ця ініціатива має стати радикальною відповіддю Європи на масовані атаки дронів-камікадзе, якими РФ тероризує Україну та створює загрози на кордонах НАТО.

