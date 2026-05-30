Bosch в Україні зберігає позитивну динаміку та посилює участь у відбудові

30 мая 2026, 12:41

Компанія Bosch завершила 2025 фінансовий рік в Україні з консолідованим обсягом продажів третім сторонам на рівні майже 162 мільйонів євро (7,6 мільярда гривень), що на 3,5 відсотка більше порівняно з попереднім роком.

Попри складні макроекономічні та безпекові умови, компанія зберегла позитивну динаміку завдяки стабільному попиту, розширенню партнерської мережі та активній участі у проєктах відновлення України. «Bosch послідовно підтримує відновлення країни.

Для нас важливо не лише розвивати бізнес, а й бути надійним партнером, який допомагає відбудовувати інфраструктуру та забезпечує якісні рішення для людей і громад», — зазначив Сергій Барановський, генеральний директор Bosch в Україні.

Станом на 31 грудня 2025 року чисельність персоналу Bosch в Україні становила приблизно 370 співробітників, що на 3 відсотки більше, ніж роком раніше.

У поточному фінансовому році Bosch зосереджується на зміцненні своїх ринкових позицій, розвитку інноваційних рішень та підтримці ключових секторів економіки України, зокрема щодо відбудови інфраструктури, енергоефективності, промислової модернізації, мобільності та муніципальних сервісів.

Водночас компанія продовжує досліджувати потенціал нових технологій на локальному ринку, як-от рішень на основі штучного інтелекту та енергоефективних технологій, виходити у нові сегменти, а також розвивати партнерську мережу й освітні ініціативи. «Ми бачимо зростаючий попит на сучасні технологічні рішення та активно реагуємо на ці зміни, розширюючи нашу присутність у нових сегментах ринку. Для нас 2026 рік стане роком розвитку з особливим фокусом на енергоефективність та модернізацію», — додав Сергій Барановський.



У 2025 році всі бізнес-сектори Bosch в Україні продемонстрували зростання, хоча темпи розвитку в окремих сегментах відрізнялися. Напрямок Mobility,

представлений підрозділом Mobility Aftermarket (Автомобільні запчастини та обладнання), продовжив позитивну динаміку у 2025 році. Зростання, зокрема,

забезпечили розвиток сервісної інфраструктури, розширення дистрибуції та стабільний попит на обслуговування автомобілів. Мережа Бош Авто Сервіс

продовжувала розширюватися навіть в умовах війни та наразі налічує понад 100 станцій, включно з чотирма новими відкритими у 2025 році. Це свідчить про береження інвестиційної активності партнерів і високий рівень довіри до бренду.

Додатковим драйвером розвитку стало зростання попиту на обслуговування вживаних автомобілів, а також електромобілів і гібридів.

У бізнес-секторі Energy and Building Technology (Енергетика та Будівельні технології), до якого входять підрозділи Bosch Home Comfort та BuildingTechnologies (Будівельні технології), Bosch у 2025 році продемонстрував позитивний розвиток завдяки зростаючому попиту на енергоефективні, автономніта інфраструктурні рішення. Bosch Home Comfort розширив діяльність у житловому, комерційному та промисловому сегментах, реалізувавши понад 70проєктів у комерційному та індустріальному секторах протягом року. Найвищий попит спостерігався на газове обладнання, системи кондиціонування, промислові котли та рішення для гарячого водопостачання, особливо в контексті відбудови й модернізації інфраструктури. Компанія також розширила портфель, представивши нове покоління електричних і газових водонагрівачів, сучасні спліт-системи кондиціонування, а також посилила комерційний сегмент рішеннями Buderus. Крім того, інтеграція кліматичних рішень Johnson Controls і Hitachi додатково розширила можливості Bosch на ринку. Підрозділ Building Technologies (Будівельні технології) продовжив розвиток бізнесу у сфері сучасних систем пожежної безпеки та охоронних рішень. Зростання забезпечили модернізація та розширення наявних систем Bosch, зокрема в закладах охорони здоров’я. Водночас підрозділ оновив лінійку інтерфейсних модулів, що підвищило енергоефективність та гнучкість рішень.Підрозділ Power Tools (Електроінструменти), що входить до бізнес-сектору Consumer Goods (Споживчі товари), продемонстрував позитивний розвиток у2025 році попри стриманий споживчий попит і зниження купівельної активності в роздрібному сегменті та онлайн-каналах продажів, які залишалися чутливими до змін цін. Зростання забезпечили участь у проєктах відбудови інфраструктури та промислових проєктах, де доступність продукції, швидкість постачання та технічна відповідність часто ставали важливішими за ціну. Упродовж року компанія посилила продуктовий портфель, запустивши нові професійні електроінструменти на платформі 18V, розширивши асортимент акумуляторної садової техніки та представивши спеціалізовану лінійку вимірювальної техніки для електриків і монтажників.

У бізнес-секторі Industrial Technology (Промислові технології) підрозділ Bosch Rexroth продемонстрував активний розвиток у 2025 році завдяки посиленню

роботи з клієнтами та зростанню попиту на модернізацію виробництв після релокації підприємств. Через триваючі бойові дії багато компаній із прифронтових регіонів були змушені перемістити виробництва до західних областей України, що призвело до перенесення виробничих потужностей і потреби в модернізації технологій, обладнання та промислової інфраструктури. Проте бізнес наражається на посилення конкуренції та обмежений доступ до клієнтів у прифронтових регіонах, що залишається одним із ключових викликів.



З огляду на масштаб потреб України у відновленні, Bosch зосереджується на рішеннях для енергонезалежності та модернізації інфраструктури. Починаючи з 2022 року компанія реалізувала понад 50 проєктів відновлення у муніципальному та приватному секторах. Bosch підтримує модернізацію систем теплопостачання, постачає обладнання для промислових підприємств та реалізує проєкти, спрямовані на підвищення енергоефективності. Серед ключових ініціатив — співпраця з GIZ, яка триває у 2026 році та передбачає встановлення 13 модульних котелень у прифронтових громадах. Компанія також залишається важливим постачальником промислових парових котлів для нових виробничих об’єктів.

У 2025 році Bosch продовжила інвестувати в розвиток освіти та професійних навичок. Навчальний центр Bosch для технічних фахівців протягом 2025 рокупровів 77 технічних і 105 навчальних заходів, які охопили понад 2000 учасників. Підрозділ Power Tools (Електроінструменти) провів понад 50 тренінгів для більш ніж 500 партнерів і фахівців галузі. Компанія також бере участь в інклюзивних світніх ініціативах, зокрема в міжнародному проєкті S.T.A.R, спрямованому на підготовку жінок до роботи в галузі автосервісу. Після запуску програми в Україні в 2025 році ініціативу планують масштабувати на міжнародному рівні в 2026 році, зокрема у Швеції та Польщі. Підрозділ Bosch Home Comfort провів 22 тренінги з продуктів, монтажу і сервісу для 378 партнерів та інсталяторів. Окремим важливим напрямом залишається розвиток Bosch Junior Academy у співпраці з Бельгійськимагентством з міжнародного співробітництва Enabel, Міністерством освіти і науки України та низкою навчальних закладів. Проєкт спрямований на підготовкуфахівців з автосервісу та інсталювання інженерних систем. Наприкінці 2025 року перша академія відкрилася в Борисполі, а цьогоріч триває розвиток нових хабів у Чернігові та Броварах. Ці ініціативи є частиною довгострокових зусиль компанії, спрямованих на підтримку професійної спільноти та зміцнення ринку праці в Україні.У 2025 році компанія Bosch продовжила розвивати соціальні ініціативи, зосереджуючись на підтримці освіти та громад. Одним із ключових напрямів сталаучасть у створенні безпечних освітніх просторів у співпраці з Фундацією Олени Зеленської. Компанія профінансувала облаштування сучасного укриття длядитячого садка на Чернігівщині. У межах проєкту підвальне приміщення було повністю трансформоване у безпечний та функціональний простір із системами вентиляції й опалення, а також зонами для навчання, відпочинку, ігор та для роботи з психологом. Це дозволяє створити безпечні умови для дітей під час повітряних тривог та підтримувати безперервний освітній процес навіть в умовах війни. Водночас Bosch долучився до розвитку міського простору, підтримавши створення сучасного громадського середовища на Контрактовій площі. Компанія надала професійний інструмент та організувала воркшопи для волонтерів, які спільно облаштовували рекреаційний простір із зеленими зонами, а також місцями для відпочинку та соціальної взаємодії.

Такі ініціативи сприяють підтримці ментального добробуту мешканців та покращенню якості життя в умовах війни. Ці проєкти є частиною системної роботи Bosch, спрямованої на підтримку суспільства, розвиток комфортного середовища для життя та зміцнення стійкості громад в Україні.



Попри геополітичну напруженість та торговельні бар’єри, Bosch Group у 2026 фінансовому році має намір максимально використати можливості для зростання на глобальних ринках завдяки своїй інноваційній силі. Необхідні попередні інвестиції у напрями майбутнього розвитку й надалі залишатимуться на високому на рівні попередніх років. Лише торік Bosch інвестувала близько 12 мільярдів євро у дослідження та розробки, а також капітальні витрати.

Постачальник технологій і послуг планує зростання продажів на рівні 2–5 відсотків та операційну рентабельність EBIT у межах 4–6 відсотків у 2026 році.