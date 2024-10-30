Норвегія виділить €118 млн на фінансування систем ППО в Україні

30 октября 2024, 10:45

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду.

«Норвегія виділить 1,4 мільярда норвезьких крон на розширення систем протиповітряної оборони в Україні. Разом з іншими країнами Норвегія виділяє кошти, які дозволять відправити в Україну систему протиповітряної оборони Patriot», — заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.Стьоре додав, що посилення протиповітряної оборони є однією з найбільш нагальних потреб України з початку війни та наголосив, що країна продовжуватимеме надавати підтримку доти, доки вона буде необхідною.