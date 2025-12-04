Польща, Німеччина та Норвегія виділяють $500 млн на американську зброю для ЗСУ

4 декабря 2025, 8:45

Три країни оголосили спільну ініціативу: пів мільярда доларів піде на закупівлю американського військового обладнання для ЗСУ.

Це частина програми PURL, яка дозволяє швидко надавати допомогу без бюрократії.Ініціатива підкреслює єдність Європи у підтримці України і є одним з найбільших пакетів допомоги у 2025 році. Раніше Норвегія та Німеччина вже виділили $600 млн і $200 млн у подібних програмах.Спільну заяву підписали міністри закордонних справ трьох країн, зокрема Радослав Сікорський від Польщі.