В новому пакеті військової допомоги від Німеччини 2 ПУ Patriot

Німеччина оновила список переданого Україні озброєння.
Згідно списку ЗСУ було передано:
15 танків Leopard 1 A5;
2 ЗСУ Gepard;
30 MRAP;
САУ PzH 2000;
12 броньовиків та 7 десантних джипів Caracal;
по одному ЗРК IRIS-T SLM і IRIS-T SLS з ракетами;
2 ПУ Patriot;
2 радари TRML-4D;
БК для танків Leopard 1 і Leopard 2;
30 БПЛА Vector;
24 БПЛА RQ-35 Heidrun;
14 БПЛА Hornet XR;
120 гранатометів GMW, 200 кулеметів MG4, 420 гвинтівок MK 556, 80 снайперських гвинтівок HLR 338, 100 гвинтівок CR 308;
52 000 снарядів 155-мм;
керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde.