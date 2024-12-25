В новому пакеті військової допомоги від Німеччини 2 ПУ Patriot

25 декабря 2024, 11:15

Німеччина оновила список переданого Україні озброєння.

Згідно списку ЗСУ було передано:15 танків Leopard 1 A5;2 ЗСУ Gepard;30 MRAP;САУ PzH 2000;12 броньовиків та 7 десантних джипів Caracal;по одному ЗРК IRIS-T SLM і IRIS-T SLS з ракетами;2 ПУ Patriot;2 радари TRML-4D;БК для танків Leopard 1 і Leopard 2;30 БПЛА Vector;24 БПЛА RQ-35 Heidrun;14 БПЛА Hornet XR;120 гранатометів GMW, 200 кулеметів MG4, 420 гвинтівок MK 556, 80 снайперських гвинтівок HLR 338, 100 гвинтівок CR 308;52 000 снарядів 155-мм;керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde.