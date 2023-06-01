1 июня 2023, 15:15

Німеччина оновила список військової допомоги Україні

- 2 тягачі 8x8 «HX81», плюс 3 напівпричепи
- 66 БТР (ймовірно Fuchs)
- 64 гусеничні всюдиходи «Bandvagn 206»
- 7 гусеничних та дистанційно керованих піхотних машин «TheMIS UGV»
- Боєприпаси для «Leopard 1»


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