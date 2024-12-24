Дистанційно керований бойовий модуль Wolly допущений до використання у ЗСУ

24 декабря 2024, 11:45

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва.

Він оснащується:кулеметом калібру 7.62 або 12.7 ммбоєкомплектом з системою автоматичної подачі набоївтепловізоромсистемою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.Wolly порівняно легкий: до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець. Заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.

«Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.