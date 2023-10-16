У Міноборони України тестують жіночі бронежилети

16 октября 2023, 15:45

Нова розробка враховує особливості будови тіла військовослужбовиць.

Засоби індивідуального захисту тестуються під час виконання навчально-бойових завдань, що дозволяє максимально наблизити умови використання нової «броні» до бойових. Про це повідомляє Міноборони України.

Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України проводить таке дослідне носіння вже вдруге, після врахування побажань жінок за результатами першого тестового носіння.



Виробники почули зауваження, врахували антропометричні дані жінок, аби захисницям було зручно працювати зі зброєю.

Після завершення «польового» дослідного носіння, виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть в різних кліматичних умовах.



За результатами цих випробувань, Міноборони затвердить зразки-еталони, тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у Збройних Силах України.