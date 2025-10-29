Навіщо Китаю двокільовий тренажер для авіаносців

29 октября 2025, 16:15

Китай показав прототип модернізованого навчально-бойового "Цзяолянь-10" із двома вертикальними кільовими поверхнями — і це не косметика.



Така "перебудова хвоста" натякає на задачі палубної підготовки під нову архітектуру авіаносців і більш агресивні режими польоту. Фотоматеріали з випробувань у жовтні підтверджують появу саме двокільової схеми, що збігається з літніми інсайдами про "морську" версію тренажера.

Базовий JL-10/L-15 — дводвигунний навчально-бойовий літак від Hongdu, який уже використовується ВПС і ВМС НВАК; його "двокільовий" нащадок імовірно орієнтований на підготовку під катапультні злети та посадки з аерофінішером на авіаносцях типу 003 "Фуцзянь". Таке рішення зазвичай вибирають для підвищення курсової стійкості на великих кутах атаки й кращого демпфування при нестабільних потоках — типовий виклик для посадки на палубу.Контекст важливий: у 2025 році низка профільних видань і OSINT-аналітиків описували поступ Китаю у створенні саме палубного тренажера, який "вписується" в нову катапультну концепцію (EMALS) та підсилює ланцюжок підготовки льотчиків палубної авіації. Двокільова JL-10 умовно займає нішу "між" наявними навчальними літаками та бойовими J-15/J-35, готуючи пілотів до більш жорстких режимів і нової тактики.Висновок: "двокільовий JL-10" — це маркер системної ставки Пекіна на розбудову палубної авіації: від технологій EMALS і нових типів винищувачів — до спеціалізованої тренажної ланки. Сама по собі зміна хвоста не робить літак "новою машиною", але разом із шасі та силовими доопрацюваннями вона підштовхує JL-10 у "морську" нішу.