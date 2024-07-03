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3 июля 2024, 10:45
Зеленський домовився з Орбаном про відкриття першої української школи в Угорщині
Фінансування навчального закладу угорська сторона візьме на себе ...
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