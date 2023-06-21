У Ворзельському старостаті з'явиться новий садочок та школа

21 июня 2023, 14:15

Кабмін затвердив фінансування на будівництво початкової школи з дошкільним підрозділом у розмірі 110 мільйонів гривень. Таке рішення вже опубліковано на офіційному сайті.

Цьому передувало виготовлення нами проєкту розбудови існуючої школи, який ми передали уряду на розгляд разом з кошторисною документацією.



Так у майбутньому початкова школа зможе комфортно приймати 360 учнів, а садочок — 85.

Це буде інклюзивний заклад, у якому ми створимо безбар’єрний простір та сучасні умови для усіх дітей. А також врахуємо всі стандарти будівництва задля максимального збереження довкілля.