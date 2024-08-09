9 августа 2024, 14:45

У Польщі з вересня почнуть штрафувати українців, чиї діти не ходитимуть до шкіл

З нового навчального року українські діти матимуть обов’язково відвідувати школи або дитячі садочки в Польщі. Невиконання цього обовʼязку може призвести до відкриття провадження та штрафу для батьків. У разі порушення накладатимуть штраф – 100 злотих (трошки більше 1000 грн).


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