У Польщі з вересня почнуть штрафувати українців, чиї діти не ходитимуть до шкіл

9 августа 2024, 14:45

З нового навчального року українські діти матимуть обов’язково відвідувати школи або дитячі садочки в Польщі. Невиконання цього обовʼязку може призвести до відкриття провадження та штрафу для батьків. У разі порушення накладатимуть штраф – 100 злотих (трошки більше 1000 грн).