Навіть за відсутністі світла можливість викликати швидку чи поліцію буде

23 сентября 2024, 12:15

На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров під час зустрічі з представниками мобільних операторів.

“Оператори почали виконувати нові стандарти від НЦУ, активно закуповують та встановлюють генератори, акумуляторні батареї, замінюють комплектуючі телеком-інфраструктури. Зі свого боку, прибираємо бюрократію, щоб усі рішення ухвалювали максимально швидко, також у парламенті вже зареєстровано законопроект, який передбачає відповідальність за їх невиконання” – зауважив Віце-прем’єр-міністр.

Сторони обговорили основні виклики при виконанні вимог НЦУ – регуляторні питання, логістику, доставку генераторів та їх установлення.