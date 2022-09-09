ЗСУ отримали 20 ударних дронів Warmate

9 сентября 2022, 9:45

БПЛА-камікадзе вистежують цілі та вибухають під час зіткнення. Ще 20 штук відправлять на фронт до кінця місяця. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, українці менш ніж за тиждень переказали на "банку" у Monobank 64 млн грн. На ці гроші уряд уже придбав 40 безпілотників "Вормейт" у межах проєкту "Армія дронів».Жителі України отримали можливість залишити на БПЛА послання для російських окупантів, наприклад, на крилах деяких дронів тепер красуються написи: "За Ірпінь та за Бучу" або "Квиток на концерт Кобзона". Михайло Федоров і керівник Monobank Олег Гороховський також залишили дещо для ЗС РФ.