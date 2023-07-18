Кримській міст розірвали морські дрони, - Федоров

18 июля 2023, 9:15

Дронів потрібно ще більше. І буде. Виробництво вже виросло, по деякими категоріям, більше ніж в 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком, - заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.