У Польщі заявили про безпрецедентне втручання РФ у президентські вибори

8 мая 2025, 9:45

«Це відбувається шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі, аби паралізувати нормальне функціонування держави… Сьогодні під час кожної хвилини моєї промови фіксується близько десятка інцидентів проти критичної інфраструктури», — заявив міністр цифровізації країни.

За його словами, атаки були спрямовані на водоканали, тепло- та електростанції, а також на органи держуправління. А рівень російської активності з точки зору кібератак у Польщі збільшився у понад два рази порівняно з минулим роком.