Від початку року зросла кількість кібератак на комерційний сектор: статистика

22 мая 2023, 13:45

Від початку 2023 року Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, в ручному режимі опрацювала понад 700 кіберінцидентів та кібератак: 151 з них сталася протягом квітня.

Урядові організації та місцеві органи влади, за даними CERT- UA, залишаються в центрі уваги ворожих хакерів. Проте протягом березня-квітня експерти також фіксували зростання кількості кібератак на комерційні організації: майже вдвічі порівняно із січнем-лютим 2023 року.Фішинг залишається улюбленою тактикою російських хакерів. Їхні фішингові кампанії добре сплановані та мають масовий характер. Цей вид атак загрожує не тільки працівникам цільових організацій (держслужбовцям, працівникам підприємств критичної інфраструктури), а й кожному громадянину. За допомогою фішингу російські спецслужби намагаються зібрати про українців усю можливу інформацію, в їхньому фокусі – персональні дані.