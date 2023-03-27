За допомогою хакерів Росія намагається отримати будь-яку інформацію для війни

27 марта 2023, 20:15

У січні–лютому 2023 року Урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, опрацювала понад 300 кіберінцидентів та кібератак.

Це майже вдвічі менше, ніж у відповідний період торік, коли росія готувалася до повномасштабного вторгнення і активність хакерів була аномально високою.Як зазначають фахівці, у січні 2023 року активність кіберзловмисників була дещо знижена. Це, ймовірно, може бути пов'язане з періодом новорічних свят у ворога. Проте у лютому хакери повернулись до звичного рівня активності.Від початку цього року CERT-UA фіксує зростання кількості атак з метою шпигунства з акцентом на утриманні постійного доступу до організації. І навіть серед шкідливого програмного забезпечення, яке поширюють російські хакери, переважають програми для збору даних та віддаленого доступу до пристроїв користувачів. Це може бути однією з ознак того, що росія готується до тривалої війни. За допомогою хакерів вона намагається отримати будь-яку інформацію, яка може дати перевагу в конвенційній війні проти нашої країни: від даних щодо мобілізації – до розкриття секретів логістики західної зброї.