Кіберзловмисники від імені CERT-UA розсилають листи зі шкідливим ПО

15 ноября 2022, 13:45

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нові факти розповсюдження електронних листів зі шкідливим вкладенням.

Цього разу вони надходять начебто від імені самої CERT-UA.За даними фахівців, для розсилання зловмисники використовують сервіс @online.ua. Небезпечні листи мають тему «Увага! Шкідливе програмне забезпечення (CERT-UA)» та додаток з архівом «ESETscanner.rar», що містить файл «ESET Online Scanner.exe».У випадку запуску файл імітує сканування комп'ютера. А після натискання на кнопки «Stop» і «OK» на комп'ютер жертви буде завантажено та виконано інший файл, що призведе до ураження пристрою шкідливою програмою.