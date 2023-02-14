Кіберзловмисники розсилають листи начебто від імені Апарату РНБОУ

14 февраля 2023, 11:45

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на організації та установи України з використанням програми Remote Utilities.

Фахівці CERT-UA зафіксували масове розповсюдження небезпечних електронних листів, які надходять начебто від Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Вони мають тему “RE: Критичне оновлення безпеки” та додаток у вигляді RAR-архіву з назвою “KB5017371 оновлення системи безпеки.rar”.Архів містить зображення-приманку “інструкція Важливо прочитати.jpg” та спліт-архів з виконуваним файлом “KB5017371.exe”.У разі завантаження, розпакування та запуску вмісту архіву на комп’ютер буде встановлено легітимну програму Remote Utilities. Вона надає прихований віддалений доступ до пристрою третім особам.