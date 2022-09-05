Хакери намагаються атакувати українські, австрійські та німецькі організації

5 сентября 2022, 12:15

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, попереджає:

30 та 31 серпня 2022 року зафіксовано масові розсилання електронних листів із темами "Технічне креслення" ("Technisches Zeichnen") серед українських, австрійських та німецьких організацій.

У вкладенні до електронного листа міститься IMG-файл з однойменним CHM-файлом. В результаті його відкриття на пристрій зрештою буде завантажена шкідлива програма AgentTesla.Фахівці зауважують, що аналогічні розсилання також зафіксовано 11 серпня – тоді електронні листи містили вкладення і тему з назвою "Договірна документація".