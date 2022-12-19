Нова кібератака, спрямована на представників сектору безпеки та оборони

19 декабря 2022, 12:45

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про кібератаку на користувачів системи DELTA.

DELTA – це створена за стандартами НАТО національна військова система ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні Сили України та Сили безпеки і оборони. Зокрема – це програмне забезпечення дозволяє військовим оперативно дізнаватися важливі дані про противника.Як повідомляють у CERT-UA, 17 грудня від Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України отримано інформацію щодо розповсюдження повідомлень про необхідність оновлення сертифікатів у системі DELTA.Такі повідомлення надходять у месенджерах, а також на електронну пошту. До того ж, для розсилання зловмисники використовують скомпрометовану електронну адресу одного зі співробітників оборонного відомства.У повідомленнях містяться вкладення у вигляді PDF-документів, які імітують військові дайджести та мають посилання на шкідливий ZIP-архів.- У разі переходу за посиланням у повідомленні на комп'ютері у підсумку буде здійснено запуск двох шкідливих програм:▪️FateGrab ("FileInfo.dll"; "ftpfilegraber.dll"), функціонал якої передбачає викрадення файлів із розширеннями '.txt', '.rtf', '.xls', '.xlsx', '.ods', '.cmd', '.pdf', '.vbs', '.ps1', '.one', '.kdb', '.kdbx', '.doc', '.docx', '.odt', '.eml', '.msg', '.email';▪️StealDeal ("procsys.dll"; "StealDll.dll"), призначену, серед іншого, для викрадення даних інтернет-браузерів.