Кіберзловмисники намагаються атакувати держоргани фейковими "оновленнями ОС"

1 мая 2023, 9:45

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про кібератаку з використанням електронних листів з «інструкціями» щодо «оновлення операційної системи».

Електронні листи з темою «Оновлення Windows» надсилають начебто від імені системних адміністраторів відомств із електронних адрес, створених на публічному сервісі «@outlook.com». В окремих випадках листи можуть формуватися з використанням справжнього прізвища та ініціалів співробітника.У типовому для атаки листі міститься «інструкція» українською мовою щодо «оновлення для захисту від хакерських атак», а також графічні зображення процесу запуску командного рядка та виконання PowerShell-команди. Виконання останньої імітує процес оновлення операційної системи, завантажує й виконує PowerShell-сценарій для збору базової інформації про ЕОМ, а також надсилання отриманих результатів до API сервісу Mocky.Згідно з даними CERT-UA, активність здійснюється групою APT28 (також відома як Pawn Storm, Fancy Bear), яку низка дослідників пов’язують із російською федерацією.Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України рекомендує обмежити можливість запуску PowerShell користувачами та забезпечити моніторинг мережевих з'єднань до API сервісу Mocky.