CERT-UA фіксує зростання кількості кібератак на бухгалтерів

22 мая 2024, 9:15

Зловмисники з угруповання UAC-0006, що мають на меті викрадення коштів, розсилають листи зі шкідливими файлами на поштові скриньки українських організацій.

За даними CERT-UA, існує висока ймовірність, що найближчим часом зловмисники активізують шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.CERT-UA закликає керівників підприємств вжити термінових заходів для підвищення кібербезпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів, зокрема:перевірте комп'ютери на наявність індикаторів компрометації;упровадьте необхідні політики та механізми захисту.