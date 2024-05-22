CERT-UA фіксує зростання кількості кібератак на бухгалтерів

Зловмисники з угруповання UAC-0006, що мають на меті викрадення коштів, розсилають листи зі шкідливими файлами на поштові скриньки українських організацій.
За даними CERT-UA, існує висока ймовірність, що найближчим часом зловмисники активізують шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.
CERT-UA закликає керівників підприємств вжити термінових заходів для підвищення кібербезпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів, зокрема:
перевірте комп'ютери на наявність індикаторів компрометації;
упровадьте необхідні політики та механізми захисту.