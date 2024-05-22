22 мая 2024, 9:15

CERT-UA фіксує зростання кількості кібератак на бухгалтерів

Зловмисники з угруповання UAC-0006, що мають на меті викрадення коштів, розсилають листи зі шкідливими файлами на поштові скриньки українських організацій.

За даними CERT-UA, існує висока ймовірність, що найближчим часом зловмисники активізують шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.

CERT-UA закликає керівників підприємств вжити термінових заходів для підвищення кібербезпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів, зокрема:

перевірте комп'ютери на наявність індикаторів компрометації;

упровадьте необхідні політики та механізми захисту.
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