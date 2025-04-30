CERT-UA закликає бізнес посилити обмін інформацією про киберзагрози

30 апреля 2025, 10:45

Фахівці Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку та Урядової команди CERT-UA провели онлайн-зустріч із представниками Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

У заході взяли участь директори, керівники служб безпеки та ІТ-фахівці низки провідних компаній, які ведуть бізнес в Україні.

Фахівці CERT-UA звернули увагу на стрімке зростання атак на комерційний сектор, особливо у фінансовій та телекомунікаційній сферах.Було зазначено, що наразі найактивнішими загрозами є фінансово мотивовані хакерські угруповання UAC-0050 та UAC-0006, які щотижня запускають нові хвилі атак, спрямованих на викрадення коштів і доступів до корпоративних акаунтів.Команда CERT-UA також навела статистику, за якою суттєву частку кіберінцидентів у 2022–2024 роках становлять саме атаки на приватний сектор. За словами представників CERT-UA, багато комерційних організацій потерпають від атак через недостатню швидкість реагування та складнощі у верифікації державної допомоги.