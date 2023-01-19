Кібератака не змогла зупинити роботу інформаційного агентства "УКРІНФОРМ"

19 января 2023, 14:15

Завдяки оперативним діям Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, атака російських хакерів на Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" не зупинила його роботи – українці та весь світ і надалі можуть отримувати оперативну та об’єктивну інформацію про ситуацію в країні.

"Росіяни від перших днів повномасштабного вторгнення роблять спроби позбавити українців інформації про стан справ у країні та хід війни. Вони відключали українське телебачення, інтернет та мобільний зв’язок на тимчасово окупованих територіях, завдавали ракетних ударів по теле- та радіовежах у багатьох українських містах. Здійснювали кібератаки на українські ЗМІ. Атака на Укрінформ – це чергова спроба знищити правду", – зазначив голова Держспецзв’язку Юрій ЩигольЗа попередніми даними, наданими фахівцями CERT-UA, хоча атака й призвела до того, що частина інформаційної інфраструктури агентства зазнала деструктивного впливу, загрозу оперативно локалізовано. Це дало можливість забезпечити роботу Укрінформу. Зараз фахівці CERT-UA надають допомогу з відновлення інфраструктури та продовжують дослідження інциденту.