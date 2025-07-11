Як зареєструвати українське авто в Польщі: інструкція для українців

11 июля 2025, 9:45

Якщо ви залишаєтесь у Польщі надовго або маєте побит, ваше українське авто потрібно офіційно зареєструвати. Це обов’язок, а не опція.

Що потрібно зробити:

1. Зібрати документи: техпаспорт, підтвердження власності, нотаріальний переклад, договір купівлі-продажу (за наявності), паспорт і побит.

2. Пройти техогляд у Польщі, навіть якщо авто нове.

3. Отримати довідку про сплату акцизу через ePUAP.

4. Сплатити всі збори: акциз, реєстрація, номери, карта транспортного засобу.

5. Подати все до Wydział komunikacji. Спочатку отримаєте тимчасові номери.

6. Оформити обов’язкове страхування (OC).



У вас є 30 днів на реєстрацію з моменту перетину кордону або отримання побиту. Інакше — штраф.