Як реєструють авто в різних країнах

18 июля 2025, 18:15

Купівля авто — лише перший крок. Далі — реєстрація. І ось тут починаються нюанси: у кожній країні свої правила й вимоги.

Німеччина

Реєстрація проходить у Zulassungsstelle (реєстраційне відділення). Потрібно попередньо записатися. Необхідні документи: техогляд (TÜV), страховка (eVB-Nummer) та підтвердження сплати податку. Для вживаних авто потрібна також довідка про техстан. Вартість — близько €40–60.



Польща

Після покупки є 30 днів на подачу документів у Starostwo Powiatowe. Потрібно сплатити гербовий збір, акциз (від €200 до €1 000 — залежно від двигуна) і зареєструвати авто в центральній базі. Є можливість подати документи онлайн.



Італія

Реєстрація проходить через PRA або ACI. Процес тривалий, потрібен податковий код (Codice Fiscale). Особливість: номерні знаки закріплюються за власником, а не авто, тому при продажу вони не переходять новому власнику.



Чехія

У Чехії автомобіль реєструють у відділі реєстрації транспортних засобів (Odbor dopravy). Новий власник має подати заяву протягом 10 днів після покупки. Потрібно мати договір купівлі-продажу, страховий поліс і сертифікат техогляду. Також сплачується адміністративний збір (приблизно €30). Якщо авто імпортоване — додатково потрібна сертифікація відповідності.