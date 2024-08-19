Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Вторник, 20 августа
Главная
→
Новости
19 августа 2024, 9:45
Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників
Вимоги до таких компаній – на інфографіці.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
19 августа 2024 г.
Веб-дизайн у 2024: Як опанувати сучасні тренди та інструменти?
20 июня 2024 г.
Україна – 2-га за кількістю компаній у сфері ШІ
15 января 2024 г.
"Pepsi" заборонила згадувати ЗСУ та війну у своїй рекламі
1 декабря 2023 г.
Польща звернеться до ЄС із проханням скасувати транспортний безвіз для України
22 ноября 2023 г.
До мереж xPON підключилися 158 тисяч нових абонентів
10 октября 2023 г.
Українські мобільні оператори не готові до тривалих блекаутів, — НКЕК
12 сентября 2023 г.
Е-черга на українсько-польському кордоні: що це
22 августа 2023 г.
У Дніпрі можна онлайн забронювати місце для поховання
22 июня 2023 г.
Велика Британія підтримує прискорений план вступу України до НАТО, — Politico
11 мая 2022 г.
Держспецзв'язку передала термінали Starlink Вінницькій військовій адміністрації
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Технологии
|
Вчера, 15:15
Київська громада передала 600 дронів 5 київській штурмовій бригаді, – Кличко
Интернет
|
Вчера, 14:45
Сервіси таксі, оренди та маркетплейси будуть "зливати" дані про користучів
Технологии
|
Вчера, 14:15
Израиль усилил сотрудничество с Украиной в оборонных технологиях — посол
Технологии
|
Вчера, 13:45
Велика Британія запустила у космос свій перший військовий супутник
Интернет
|
Вчера, 13:15
Мешканець Литви обдурив Google і Facebook на $122 млн доларів
Технологии
|
Вчера, 12:45
Лідери з виробництва дронів перенесли своє виробництво за кордон
Интернет
|
Вчера, 12:25
Веб-дизайн у 2024: Як опанувати сучасні тренди та інструменти?
Бизнес
|
Вчера, 12:15
Помер Ален Делон
Безопасность
|
Вчера, 11:45
В РФ стався потужний землетрус у 7,2 бали і почалося виверження вулкану
Еще новости
Последние материалы
Фотогалереи
|
15 августа, 13:00
В Луцке начал работу инновационный реабилитационный центр RECOVERY
Фотогалереи
|
15 августа, 7:19
ВСУ показали "песиков", которых используют военные на передовой
Фотогалереи
|
12 августа, 23:03
У Парижі відбулася церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2024 року
Обзоры
|
11 августа, 23:04
Gelius Amazwatch GT3 GP-SW010 - захищений смартгодинник з AMOLED-екраном та браслетом
Обзоры
|
10 августа, 16:33
Gelius Backpack Waterproof Protector 2 GP-BP006 – український рюкзак для ноутбуків і не лише
Обзоры
|
7 августа, 19:45
be quiet! PURE POWER 12 M 650W – ваше особисте модульне "золото"
Обзоры
|
22 июля, 7:57
Gelius Transformer 2 GP-LTL004 – лампа з дисплеєм та бездротовою зарядкою
Фотогалереи
|
20 июля, 23:10
Первый в Украине дом на 3D-принтере построили в Ирпене
Аналитика
|
18 июля, 14:00
Бекапи і захист бізнесу: що потрібно знати, якщо ви тільки про це почали думати
Популярные новости
Бизнес
|
15 августа, 10:55
Криптовалютний ринок у липні: аналіз від Binance Research
5.00
Технологии
|
Вчера, 15:15
Київська громада передала 600 дронів 5 київській штурмовій бригаді, – Кличко
0.00
Интернет
|
Вчера, 14:45
Сервіси таксі, оренди та маркетплейси будуть "зливати" дані про користучів
0.00
Технологии
|
Вчера, 14:15
Израиль усилил сотрудничество с Украиной в оборонных технологиях — посол
0.00
Технологии
|
Вчера, 13:45
Велика Британія запустила у космос свій перший військовий супутник
0.00
Интернет
|
Вчера, 13:15
Мешканець Литви обдурив Google і Facebook на $122 млн доларів
0.00
Технологии
|
Вчера, 12:45
Лідери з виробництва дронів перенесли своє виробництво за кордон
0.00
Интернет
|
Вчера, 12:25
Веб-дизайн у 2024: Як опанувати сучасні тренди та інструменти?
0.00
Бизнес
|
Вчера, 12:15
Помер Ален Делон
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua