До мереж xPON підключилися 158 тисяч нових абонентів

22 ноября 2023, 15:45

Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоефективні мережі та готуються до можливих збоїв через ракетні обстріли. Мережа xPON, яка надає інтернет без живлення до 72 годин, додала 158 тис. нових абонентів.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з питань інновацій, освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Раджу кожному українцю вже зараз подбати про енергостійкий інтернет. Це основа вашої ефективності взимку", - зазначив він.

Для цього потрібно:

уточніть у свого власного провайдера, чи готовий він надавати Інтернет без живлення та на скільки годин;

якщо вас не влаштовує відповідь, знайдіть найближчий і подайте заявку на підключення;

забезпечте Wi-Fi роутер безперебійним живленням.