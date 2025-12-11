ГлавнаяНовости
11 декабря 2025, 8:15

Мапа стабільного інтернету в Україні незабаром з'явиться у "Дії"

"Українці зможуть перевірити через застосунок "Дія", чи під’єднаний їхній будинок до енергонезалежної xPON-мережі", - повідомив перший віце-прем'єр Михайло Федоров.


Оцените новость:
  • 0 оценок