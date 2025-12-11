"Українці зможуть перевірити через застосунок "Дія", чи під’єднаний їхній будинок до енергонезалежної xPON-мережі", - повідомив перший віце-прем'єр Михайло Федоров.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 9:45
Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29
- Технологии | Сегодня, 9:15
Индийские производители оружия обсуждают сотрудничество с Россией
- Технологии | Сегодня, 8:45
Sky News: Путин готовится к усилению войны, а не к заключению мира
- Связь | Сегодня, 8:15
Мапа стабільного інтернету в Україні незабаром з'явиться у "Дії"
- Бизнес | Вчера, 13:45
Binance першою серед криптобірж отримала глобальну ліцензію ADGM
- Безопасность | Вчера, 13:15
ЄС схвалив план поступової відмови від російського газу до 2027 року
- Технологии | Вчера, 12:45
Спецоперація "Павутина" могла провалитися: WSJ розкрило нові подробиці
- Технологии | Вчера, 12:15
Франція запускає радари нового покоління зі ШІ
- Безопасность | Вчера, 11:45
Більше 2 000 000 повісток направили українцям через Укрпошту за рік
Последние материалы
- Аналитика | 8 декабря, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed
- Обзоры | 8 декабря, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми
- Обзоры | 2 декабря, 20:27
Bloody MR710 - одна з кращих ігрових гарнітур до 3000 гривень
- Обзоры | 28 ноября, 23:15
Bloody GPW70 (Sports White) - ергономічний ігровий джойстик з підсвіткою
- Обзоры | 27 ноября, 21:36
Bloody GPW50 – дизайн під кераміку та максимальна зручність
- Аналитика | 22 ноября, 19:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №16: презентація EcoFlow TRAIL та j5create в Україні
- Обзоры | 18 ноября, 10:02
Logitech MX Master 4 - професійна мишка з тактильним зворотним зв’язком
- Обзоры | 16 ноября, 23:10
HMD Pulse Pro - 90Гц дисплей та 50Мп камера для селфі
- Аналитика | 16 ноября, 19:04
Дайджест найцікавішого за тиждень №15: інвертор EcoFlow PowerOcean 6 кВт та собівартість iPhone 17 Pro Max
