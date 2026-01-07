7 января 2026, 10:45

Украинцы открыли "Пункт несокрушимости" из-за блэкаута в Берлине

В одном из районов Берлина уже четвертый день нет электричества после поджога кабелей на электростанции. О своей причастности к диверсии заявила леворадикальная группировка "Вулкан". Ведется расследование.



Без света и отопления остаются около 30 тыс. домов и 1,7 тыс. предприятий. Одни жители пытаются освещать квартиры свечами, другие уезжают к знакомым, а украинцы организовали "Пункт несокрушимости", где можно согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячий чай.

