7 января 2026, 10:15

Мачадо заявила, что отдала бы Трампу свою Нобелевскую премию за поимку Мадуро

Лидер оппозиции Венесуэлы, лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо в эфире Fox News подтвердила, что могла бы отдать награду президенту США Дональду Трампу.



"Этого еще не произошло, но я бы очень хотела сказать ему это лично. Венесуэльский народ точно хочет этого. То, что он сделал, — гигантский шаг к демократии. Свободная Венесуэла станет главным союзником США в сфере безопасности", — сказала она.

