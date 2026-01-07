Лидер оппозиции Венесуэлы, лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо в эфире Fox News подтвердила, что могла бы отдать награду президенту США Дональду Трампу.
"Этого еще не произошло, но я бы очень хотела сказать ему это лично. Венесуэльский народ точно хочет этого. То, что он сделал, — гигантский шаг к демократии. Свободная Венесуэла станет главным союзником США в сфере безопасности", — сказала она.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
LG представлять на CES 2026 розширену лінійку аудіосистем xboom
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Крупнейший индийский импортер отказался от российской нефти
- Технологии | Сегодня, 11:15
Китайские инженеры создали "второй мозг"
- Софт | Сегодня, 11:00
Kubernetes і масштабування: як оптимізувати ресурси та витрати
- Бизнес | Сегодня, 10:55
Пластикові міжкімнатні двері як інструмент зонування простору
- Технологии | Сегодня, 10:45
Украинцы открыли "Пункт несокрушимости" из-за блэкаута в Берлине
- Безопасность | Сегодня, 10:15
Мачадо заявила, что отдала бы Трампу свою Нобелевскую премию за поимку Мадуро
- Безопасность | Сегодня, 9:45
США могут работать над соглашением с Гренландией — The Economist
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Минкульт передал костел Святого Николая в Киеве религиозной общине
Последние материалы
- Обзоры | 28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
- Обзоры | 26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
- Обзоры | 24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
- Обзоры | 17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
- Аналитика | 16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
- Аналитика | 14 декабря, 23:53
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: ПУМБ пропонує рішення EcoFlow в оплату частинами
- Аналитика | 8 декабря, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed
- Обзоры | 8 декабря, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми
- Обзоры | 2 декабря, 20:27
Bloody MR710 - одна з кращих ігрових гарнітур до 3000 гривень
Популярные новости
- Гаджеты | Позавчера, 14:45
Игровые наушники GR520 и GR585 от Bloody 2.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
LG представлять на CES 2026 розширену лінійку аудіосистем xboom 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Крупнейший индийский импортер отказался от российской нефти 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Китайские инженеры создали "второй мозг" 0.00
- Софт | Сегодня, 11:00
Kubernetes і масштабування: як оптимізувати ресурси та витрати 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:55
Пластикові міжкімнатні двері як інструмент зонування простору 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Украинцы открыли "Пункт несокрушимости" из-за блэкаута в Берлине 0.00
- Безопасность | Сегодня, 10:15
Мачадо заявила, что отдала бы Трампу свою Нобелевскую премию за поимку Мадуро 0.00
- Безопасность | Сегодня, 9:45
США могут работать над соглашением с Гренландией — The Economist 0.00