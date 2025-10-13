ГлавнаяНовости
13 октября 2025, 8:15

Нобелівську премію миру отримала жінка, якою Трамп захоплювався в соцмережах

У січні він хвалив Марію Корину Мачадо за "боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії у Венесуелі".


