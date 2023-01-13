 Албанія уперше за 30 років дипвідносин відкриє своє посольство в Києві

13 января 2023, 12:45

Про це повідомляє міністр закордонних справ Албанії Олти Джачки у Twitter.

“І Албанія, і Україна входять до родини вільних демократичних держав, майбутнє обох країн – у євроатлантичній родині. З нагоди 30-ї річниці дипломатичних відносин рада оголосити, що Албанія підвищить рівень дипломатичного представництва у Києві та відкриє посольство в Україні”, – повідомила вона. .Міністр додала, що обидві країни пройшли шлях від тиранії до демократії та наголосила на героїчній боротьбі українців за збереження свободи.“За нинішніх обставин ми раді підтримувати Україну як справжні друзі на правильній стороні історії”, – наголосила вона.