Італія заявила про успішне відбиття кібератак з Росії напередодні Олімпіади 2026

5 февраля 2026, 9:45

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що його країна успішно відбила серію кібератак, спрямованих на посольства та олімпійські об’єкти в Кортині-д’Ампеццо.

За словами Таяні, під ударом опинилися кілька італійських посольств, зокрема офіс у Вашингтоні, а також деякі об’єкти зимових Олімпійських ігор, зокрема готелі.Голова МЗС підкреслив, що атакам вдалося запобігти і що вони мали «російське походження».Крім того, Таяні запевнив, що кібератаки не вплинули на роботу дипломатичних установ та олімпійських об’єктів.