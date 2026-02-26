ГлавнаяНовости
26 февраля 2026, 12:45

РФ найбільше руйнує житло, енергетику та інфраструктуру в Україні

Про це йдеться у звіті RDNA5, який підготували Світовий банк разом з урядом України, Європейська Комісія та Організація Об'єднаних Націй. Про результати повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Загальна потреба у відновленні України — 588 млрд доларів (станом на кінець 2025 року).
Лише за 2025 рік збитки склали 64 млрд доларів, а темпи руйнувань більш ніж подвоїлися.

Найбільше постраждали:
житловий сектор
енергетика
транспорт і логістика

Звіт також визначає джерела відновлення: близько 40% коштів можуть надійти від приватного сектору. Україна разом із партнерами працює над моделлю Економіки майбутнього для довгострокового розвитку країни.


