РФ найбільше руйнує житло, енергетику та інфраструктуру в Україні

26 февраля 2026, 12:45

Про це йдеться у звіті RDNA5, який підготували Світовий банк разом з урядом України, Європейська Комісія та Організація Об'єднаних Націй. Про результати повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Загальна потреба у відновленні України — 588 млрд доларів (станом на кінець 2025 року).

Лише за 2025 рік збитки склали 64 млрд доларів, а темпи руйнувань більш ніж подвоїлися.



Найбільше постраждали:

житловий сектор

енергетика

транспорт і логістика



Звіт також визначає джерела відновлення: близько 40% коштів можуть надійти від приватного сектору. Україна разом із партнерами працює над моделлю Економіки майбутнього для довгострокового розвитку країни.