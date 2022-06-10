ООН співпрацює з Uber, щоб покращити постачання допомоги в Україні

Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) співпрацює з Uber Technologies Inc, глобальною платформою мобільності та доставки, щоб доставляти невідкладну допомогу людям у міських районах по всій Україні за допомогою спеціально створеної версії платформи Uber.
Оскільки для великих транспортних засобів проблематично досягати забудованих міських територій, співпраця з Uber дозволяє Всесвітній продовольчій програмі краще координувати, відправляти та відстежувати парк менших транспортних засобів, які доставляють предмети першої необхідності зі складів людям, що потребують допомоги в густонаселених районах України.
Завдяки платформі Uber Всесвітня продовольча програма може наблизити їжу до людей, які потребують підтримки: відправляти товари транспортом різних розмірів, відстежувати кожну поїздку до місця призначення та переконуватися у тому, що постачання були здійснені безпечно.
У межах співпраці Всесвітня продовольча програма вже доставила харчові продукти зі свого складу в Дніпрі в інші частини міста, готові до роздачі. Подальші постачання також відбуватимуться в інших частинах країни, зокрема у Львові, Вінниці, Києві та Чернівцях. Хід постачань можна відстежувати в режимі реального часу через платформу.
«Всесвітня продовольча програма відіграє важливу роль у наданні продовольчої та грошової допомоги тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні. Ця технологія допомагає оптимізувати наше реагування та покращити те, як ми допомагаємо українським громадам, що покладаються на нас», — заявив Метью Холлінгворт, координатор Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні з надзвичайних ситуацій. — «Це покращує наш доступ до українських компаній у мережі Uber, що робить наші операції більш ефективними та дозволяє використовувати місцеві можливості».
«Uber радий співпрацювати з Всесвітньою продовольчою програмою ООН, щоб допомогти їй ефективніше поширювати екстрену продовольчу допомогу по Україні, надаючи безоплатний доступ до спеціальної версії платформи Uber», — прокоментував Дара Хосровшахі, генеральний директор Uber. — «Використовуючи нашу технологію, організація тепер може планувати, відправляти, відстежувати та керувати постачаннями за допомогою мережі автомобілів і невеликих фургонів до кінцевих пунктів розподілу допомоги в радіусі 100 км від складів організації по всій країні».
Крім своєї операційної діяльності, Uber продовжує ініціювати різноманітні соціальні проекти. В рамках ініціативи Uber Restore компанія допомагає команді реставраторів Українського реставраційного центру в Києві та його філії у Львові отримати безкоштовні поїздки, щоб забезпечити необхідну підтримку для збереження культурної спадщини України.
Ця робота є доповненням до пожертви в розмірі 250 000 доларів США, зробленої Uber для Всесвітньої продовольчої програми США для підтримки реагування на надзвичайну ситуацію в Україні. «Ми дякуємо Uber за допомогу в наданні критичної гуманітарної допомоги в Україні. Подібна співпраця з приватним сектором має вирішальне значення та допомагає нам впроваджувати інноваційні, гнучкі рішення для розв’язання складних проблем», — сказав Баррон Сігар, президент і генеральний директор Всесвітньої продовольчої програми США.
За останні три місяці Всесвітня продовольча програма стрімко розширила свою діяльність в Україні та навколо неї. До кінця червня організація надаватиме продовольчу та грошову допомогу більш як 3 мільйонам людей щомісяця в країні.
Uber продовжує підтримувати Україну та аби допомогти місцевим громадам впоратися з нестачею палива, компанія перезапустила сервіс Pool Chance у Києві, щоб допомогти забезпечити ще більше надійних поїздок та заощадити паливо для інших громадських потреб. Крім того, Uber запустив сервіс Uber Aid Shuttle у Львові, щоб й надалі допомагати покривати необхідні транспортні потреби від Львова до прикордонного переходу Шегині та у зворотному напрямку. В Україні Uber також допомагає дістатися до місць здачі крові донорам платформи DonorUA за допомогою промокодів на безоплатні поїздки. Такі поїздки доступні в усіх містах, де платформа надає свої послуги: у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Луцьку.
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