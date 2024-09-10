Італія обіграла Ізраїль у матчі Ліги Націй УЄФА

10 сентября 2024, 10:00

Черговий ігровий день у Лізі Націй подарував шанувальникам європейського футболу інтригуюче протистояння між Ізраїлем та Італією. Для «Скуадри Адзурри» це був чудовий шанс очолити складну групу з Францією і Бельгією, чим і скористалися підопічні Лучано Спаллетті. Стежити за майбутніми матчами цього турніру можна і зі свого мобільного пристрою, достатньо лише завантажити додаток Vbet на сайті «Рейтинг Букмекерів».

Збірна Італії здорово почала виступи на груповому етапі Ліги Націй, обігравши в першому турі Францію. Поєдинок на «Парк-де-Пренс» завершився перемогою італійців з рахунком 3:1. Авторами голів стали Федеріко Дімарко, Давид Фраттезі та Джакомо Распадорі.

У другому турі Італії дістався легший суперник в особі Ізраїлю, який є дебютантом Ліги А. Тривалий час жодна з команд не могла розкрити оборону суперника, аж доки на 38-й хвилині Давид Фраттезі не вразив ворота господарів із передачі Дімарко. На 62-й хвилині «Скуадра Адзурра» забила другий гол зусиллями Мойзе Кіна. У кінцівці основного часу матчу ізраїльтяни забили гол престижу, який встановив остаточний рахунок 2:1 на користь команда Лучано Спаллетті.