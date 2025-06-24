OPPO і фінал Ліги чемпіонів УЄФА - нові горизонти футбольних інновацій

24 июня 2025, 13:45

Сезон Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 завершився грандіозним фіналом на стадіоні «Мюнхен Арена».

Вже третій рік поспіль компанія OPPO виступає офіційним партнером Ліги чемпіонів у категорії смартфонів і цього року відзначила фінал серією футбольних ініціатив у межах КСВ-програм і культурних активностей. Компанія вкотре підтвердила свою відданість розвитку футболу через технологічні інновації та соціальні проєкти. Завдяки впровадженню передових технологій у футбольну індустрію й зміцненню зв’язку між уболівальниками та грою по всьому світу, OPPO надихає гравців і фанів створювати свої незабутні моменти — як на полі, так і за його межами.

У межах фан-зони Champions Village на території стадіону OPPO поєднала футбольну культуру, найяскравіші моменти з історії Ліги чемпіонів та спортивну атмосферу Мюнхена з найновішими ШI-розробками й камерними інноваціями бренду. Уболівальники з усього світу мали змогу зробити селфі з віртуальним аватаром іспанського футбольного вундеркінда Ламіна Ямала — глобального амбасадора OPPO — за допомогою технологій штучного інтелекту. А в лаунжі OPPO несподівано з’явився легендарний гравець «Інтера» Марко Матерацці — він особисто поспілкувався з фанами й представив нові флагманські пристрої компанії.



На стенді OPPO також було презентовано новітні ШI-функції та фототехнології. Зокрема, інноваційний зум у смартфонах OPPO вирішує типові проблеми при зйомці з відстані — навіть з найвищих трибун глядачі можуть фіксувати момент так, ніби перебувають на полі. Інші ШI-інструменти, як-от AI Unblur та AI Eraser, допомагають робити фото ідеальними за кілька дотиків, перетворюючи голи, сейви та емоції гри на справжні візуальні спогади.



Напередодні фіналу OPPO запросила глобального амбасадора бренду Каку та бразильську футбольну легенду Кафу провести благодійні футбольні тренування для юних гравців із Бразилії. Після сесії до них долучився ексгравець збірної Англії та популярний футбольний коментатор Майка Річардс — разом вони зіграли матч 5 на 5 з юнаками, фіксуючи яскраві моменти гри на камери з ШI.

У день фіналу OPPO об’єднала Каку, зірку ЛЧ Естебана Камб'яссо та китайських юних футболісток у символічній грі в древній китайський футбол Цуцзюй. Таким чином компанія показала, як футбол поєднує культури — минулого й сьогодення.

OPPO створює глобальну платформу, яка з’єднує гравців та вболівальників у всьому світі мовою футболу. Через натхнення, навчання та приклади від кумирів компанія відкриває молоді нові перспективи та підносить футбольну культуру на новий рівень.



Поза межами фіналу OPPO також реалізує низку програм з розвитку спорту й підтримки молодих талантів. У Бразилії компанія ініціювала масштабний футбольний проєкт у чотирьох громадах Сан-Паулу, що включає оновлення полів, постачання спорядження, професійні тренування та створення шляхів до футбольних академій.

В Єгипті OPPO спільно з футбольною школою The Maker заснувала турнір Maker OPPO Dream League — це національні змагання серед молоді, які відкривають нові імена в єгипетському футболі. Окрім турніру, OPPO забезпечує системну підготовку та коучинг юних гравців.

У Мексиці OPPO разом із ЮНЕСКО та муніципальними спортивними інститутами Пуебли та Чіуауа започаткували проєкт для розвитку молодих гравців. У межах партнерства компанія надає новітнє обладнання та технології, щоб підтримати спортивні мрії місцевої молоді.З моменту початку співпраці з Лігою чемпіонів УЄФА OPPO невпинно розширює доступ до футбольного досвіду завдяки технологіям. На стадіоні фани фіксують найкращі моменти за допомогою флагманських пристроїв, а за його межами компанія формує нову інфраструктуру розвитку футболу через партнерства з громадами.

У майбутньому OPPO продовжить зміцнювати зв’язки між фанами та футболом, розкривати нові можливості спорту та надихати ще більше людей «створювати свій момент».