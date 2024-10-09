OPPO відновлює партнерство з УЄФА на наступні три сезони

9 октября 2024, 14:15

OPPO оголосила, що відновила партнерство з Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на наступні три сезони, охоплюючи численні змагання УЄФА, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, Суперкубок УЄФА, фінали Ліги чемпіонів з футзалу та фінали Юнацької ліги УЄФА.

Спираючись на партнерство двох попередніх сезонів, OPPO продовжуватиме використовувати свої передові технології в смартфонах, навушниках і смарт-годинниках, щоб наблизити вболівальників до футбольного матчу та забезпечити виняткові враження від перегляду у співпраці з УЄФА.



Компанія OPPO оголосила про поновлення партнерства як офіційного партнера разом з УЄФА на спеціальному заході, в якому взяли участь Біллі Чжан, президент відділу продажів і обслуговування за кордоном OPPO, і Гі-Лорана Епштейн, директор з маркетингу УЄФА. Футбольна легенда Ікер Касільяс Фернандес також несподівано з’явився на заході, де він зустрівся з уболівальниками та продемонстрував новітні продукти OPPO та технології ШІ.

Біллі Чжан, президент відділу продажів і обслуговування за кордоном OPPO, сказав: «Наша співпраця з УЄФА протягом останніх двох років підкреслила наші спільні цінності у спілкуванні та надиханні вболівальників усіх поколінь. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження зміцнення нашого партнерства протягом наступних трьох років, наближаючи вболівальників до матчу за допомогою інновацій OPPO в області обробки зображень і технологій штучного інтелекту, а також приділяючи більше ресурсів, щоб допомогти молодим гравцям і ширшій світовій футбольній спільноті відчути магію футболу».

Гі-Лоран Епштейн, директор з маркетингу УЄФА, зазначив, що протягом останніх двох сезонів смартфони та технології OPPO покращили досвід Ліги чемпіонів УЄФА для вболівальників у всьому світі завдяки своїм розширеним можливостям обробки зображень та штучного інтелекту. «Тепер ми з нетерпінням чекаємо на подальшу співпрацю, щоб більше людей могли відчути пристрасть футболу та отримати натхнення від Ліги чемпіонів УЄФА», - повідомив він.



Маючи понад десятиліття досвіду в технологіях мобільних зображень, OPPO створила телефон Matchday Phone для футбольних уболівальників. Смартфони OPPO, що поєднують чудову телефото та нічну зйомку, допомагають уболівальникам знімати хвилюючі моменти на стадіоні, створюючи чіткі знімки з висоти на трибунах і вловлюючи яскраві кольори та деталі під час вечірніх матчів.

Щоб наблизити вболівальників до захвату від футболу, OPPO також запросила футбольну легенду Ікера Касільяса Фернандеса продемонструвати останню функцію OPPO AI Studio (ШІ Студія) під час заходу про оновлення партнерства. Протягом наступних трьох сезонів OPPO також продовжить покращувати взаємодію вболівальників у багатьох футбольних точках взаємодії за допомогою постійних інновацій у технології ШІ та генеративних функцій ШІ, таких як AI Studio (ШІ Студія) та AI Eraser (ШІ Вирізання зображень).

У наступних сезонах OPPO розширить свою прихильність футболу в усьому світі, запустивши низку програм розвитку дитячого футболу по всьому світу, зокрема в Іспанії, Мексиці, Єгипті та Китаї. Завдяки цим ініціативам OPPO та УЄФА нададуть ресурси та підтримку молодим футболістам і громадським футбольним клубам, надихаючи їх втілювати свої футбольні мрії.

Протягом останніх двох років співпраці OPPO зафіксувала та відзначила незліченну кількість епічних моментів Ліги чемпіонів УЄФА за допомогою потужної технології обробки зображень. Згідно з оновленим партнерством, OPPO продовжуватиме тісно співпрацювати з УЄФА протягом наступних трьох сезонів, щоб надати більшій кількості вболівальників можливість насолоджуватися футбольними матчами та відчути, як технології OPPO підвищують захват від змагань УЄФА.