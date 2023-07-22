Як уникнути повторної енергетичної кризи з рішеннями EcoFlow?

22 июля 2023, 22:15

Дефіцит електроенергії та повторні віялові відключення світла – прогнози, які ставлять експерти енергетичної галузі на прийдешні сезони осені та зими. Не дивлячись на ремонтні роботи та активне відновлення системи, більшу частину енергетичного обладнання не вдасться відновити до початку нового опалювального сезону.Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики говорить, що дефіцит електроенергії цілком імовірно може виникнути ще у літній період через планові ремонти в енергосистемі. "Високовольтна мережа буде відновлена максимум на 30-40% щодо її нормального стану. На генерації роботи ведуться, але дуже обмеженим ресурсом, тому з вугільною генерацією точно будуть проблеми", – зазначає Харченко.Ще однією причиною нестабільного енергопостачання влітку можуть стати високі навантаження на систему. Адже пікові показники споживання електроенергії сягають максимальних взимку, при використанні обігрівачів та влітку, через використання кондиціонерів.Альтернативні рішення енергозабезпечення потрібні вже сьогодні. Частина населення забезпечена резервними джерелами живлення через блекаути минулої зими, інша частина досі думає, у що краще інвестувати кошти, щоб отримати надійне і довговічне обладнання. Один з брендів, який вийшов на український ринок ще у 2021 році вже зарекомендував себе, як надійне та потужне рішення з широкою екосистемою можливостей – бренд енергозалежних товарів EcoFlow.В Україні покриття енергоефективним обладнанням сягає сотні МВт. EcoFlow розвиває лінійки товарів та виходить із класу “базових потреб” в електроенергії до рівня автономного забезпечення будинків, квартир, бізнесу та навіть підприємств. Які з рішень обрати вже сьогодні, щоб залишатись в зоні енергетичної безпеки цієї осені, зими та круглий рік?Пропонуємо список із ТОП-5 товарів бренду у прогресії зростання потужностей та функціоналу:1. Доступний та цілком ефективним варіантом для мешканців квартир є. Починаючи з ємності 256 Вт⋅год – станція RIVER 2, та завершуючи DELTA Pro із максимальною ємністю 3600 Вт⋅год. Найпопулярнішим рішенням для квартир за статистикою вибору споживачами минулого сезону стали DELTA 2 та DELTA Max. Натомість в Україні вже на початку цього літа з’явилась оновлена версія фавориту клієнтів бренду – DELTA 2 Max. Оновлена зарядна станція працює вже на преміальних LFP-акумуляторах, які забезпечують максимально можливий термін служби акумуляторів на ринку – понад 10 років за щоденного використання.

2. Прогресивна новинка 2023 року, яка б’є рекорди з кількості інсталяцій в Європі – мікроінвертор EcoFlow Power Stream. Ця інноваційна система дозволяє використовувати сонячну енергію для живлення будинку та працює в комплекті із зарядними станціями, зберігаючи надлишок згенерованої енергії.

Ідеальною комплектацією для автономного електрозабезпечення приватних господарств є мікроінвертор зі стаціонарними сонячними панелями EcoFlow та зарядними станціями лінійки DELTA. Таке обладнання розраховане на повсякденне використання, не тільки в блекаут. Під час стабільного електропостачання ваш дім живиться напряму від сонця, під час відключень – від надлишкової сонячної енергії, яка накопичилась у зарядних станціях. Щоб замовити більшість з продукції EcoFlow рекомендуємо звернутися до компанії EnergyUA.

3. Автономна система EcoFlow Power Kit ємністю від 2 до 15 кВт⋅год та потужністю 3600 Вт вже зайняла місце на ринку, адже їй надали перевагу малий та середній бізнес, забезпечивши офісні приміщення чи операційні відділи, і навіть тимчасове житло та приватні помешкання для власного використання.

Алгоритм роботи розумний та простий: заряджайте акумулятори системи від сонця, мережі, генератора чи автомобіля та використовуйте електроенергію, коли необхідно. Укомплектувавши систему одразу сонячними панелями клієнти отримують безперебійне живлення від сонця протягом сезонів весна-осінь та базову підтримку взимку. Система повністю керується з додатка з можливістю отримання рекомендацій підключення, управління та споживання.

4. Подвоїти потужність та ємність максимальних комплектів системи Power Kit чи портативних зарядних станцій, а також підключити їх до загальної мережі розподілу електроенергії в домі допоможе EcoFlow Smart Home Panel. З такою гнучкою екосистемою бренду клієнти впевнені у можливості збільшення та розширення своїх автономних систем поступово, з виникненням потреби.

5. Новинка, яка доступна до передзамовлень та вже в серпні з’явиться в Україні – найпотужніша трифазна енергонезалежна система EcoFlow Power Ocean. Подробиці можна прочитати тут - https://energyua.com.ua/1508451/ Найбільші показники у співвідношенні ємність/потужність на ринку – розширювана ємність від 5 до 45 кВт⋅год та потужність 10 кВт. Завдяки LFP-акумуляторам від CATL з 15-річною гарантією, забезпечує надзвичайну продуктивність батареї та її підвищену безпеку. Максимальна потужність входу сонячної енергії також покращена, у порівняні із першим поколінням – 14 кВт. Power Ocean розрахована на повну автономність від централізованої мережі не тільки приватних домогосподарств, а значної частини бізнесу, які потребували вищої потужності, ніж у Power Kit.

Перевіренні та надійні бренди, як EcoFlow мають гарантію на обладнання від 5 до 15 років та дають можливість отримувати підтримку й обслуговування в Авторизованому сервісному центрі на території України протягом всього періоду експлуатації продукції.Експерти енергетичної галузі рекомендують зважати на відновлювані джерела електроенергії для базового самостійного забезпечення та безпечного проведення зимового періоду. Дана кризова ситуація в енергетичній системі країни повинна стати рушійною у побудові автономних електромереж для приватних господарств та бізнес-структур.