Вперше в історії: ФІФА готує революційну зміну у правилах футболу

15 ноября 2024, 12:45

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) збирається вперше в історії дозволити тренерам вимагати відеоповтори.

ФІФА очікує на дозвіл Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) на продовження тестування системи підтримки відео у футболі (FVS), альтернативи VAR, яка дає тренерам можливість оскаржити рішення.Система FVS, яка використовувалася на жіночих чемпіонатах світу U20 та U17 цього року, була схвалена для тестування IFAB у березні і тепер FIFA хоче розширити її застосування на інші змагання. Вперше систему випробували на турнірі Blue Stars/FIFA Youth Cup у Цюріху у травні, а потім – на двох міжнародних турнірах.