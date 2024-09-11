11 сентября 2024, 14:15

Гранати Ф-1 та РГД-5 почали виробляти в Україні

В Україні запустили виробництво гранат, аналог радянської Ф-1 та РГД-5, – повідомляє Міноборони України.

Гранати пройшли випробування, кодифікацію і вже поставляються СОУ.


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