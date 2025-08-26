РФ почала постачання ручних термобаричних гранат РГ-60ТБО1

26 августа 2025, 14:45

Російські війська почали отримувати новий зразок ручних уламково-термобаричних гранат РГ-60ТБО1, розроблений на основі попередньої версії **РГ-60ТБ** початку 2000-х років.



За даними російських патентів і фото з передової, граната вже використовується окупаційними підрозділами у війні проти України.

Новий боєприпас створений НДІ прикладної хімії та отримав оновлений полімерний корпус із напівсферичною верхньою частиною, у який інтегровано 900 готових уражальних елементів зі сталевого сплаву. Особливість РГ-60ТБО1 — поєднання уламкової дії з термобаричним ефектом. Принцип ураження ґрунтується на розпиленні аерозольної паливної суміші з подальшим її підпалюванням, що створює високотемпературний спалах (до 3000°C) і потужний перепад тиску.За даними патентної документації, граната формує зону суцільного ураження діаметром до 8 метрів навіть проти піхоти у засобах бронезахисту другого класу (NIJ IIA). Швидкість розльоту уламків сягає 1300–1500 м/с, що робить РГ-60ТБО1 ефективною як у відкритому просторі, так і в замкнених приміщеннях.Граната комплектується уніфікованим запалом УДЗ-5 із комбінованою дією: спрацьовує через 3–4 секунди після ініціювання або ж моментально при сильному ударі об тверду поверхню. Водночас на передовій зафіксовані випадки використання базових запалів УЗРГМ, що може впливати на стабільність параметрів підриву.Поява РГ-60ТБО1 у військах РФ демонструє прагнення поєднати ефекти уламкового ураження та термобаричної детонації в одному носії. Для України це означає посилення загрози у ближньому бою, особливо під час штурмів укріплених позицій і зачисток будівель. Нові гранати РФ можуть змінити тактику локальних зіткнень, зокрема в урбанізованій місцевості, створюючи високу щільність ураження на малих дистанціях.