7 января 2026, 9:45

США могут работать над соглашением с Гренландией — The Economist

Американские официальные лица обсуждали возможность предложения острову Договора о свободной ассоциации (COFA) — соглашения, которое США заключали с малыми государствами Тихого океана.

Договоры COFA позволяют американским вооруженным силам беспрепятственно действовать на территории стран-подписантов, предлагая в качестве "подсластителя" беспошлинную торговлю.

Сообщается, что американские официальные лица пытались наладить прямые переговоры с правительством Гренландии, но до сих пор получали отпор.


