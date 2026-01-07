США могут работать над соглашением с Гренландией — The Economist

7 января 2026, 9:45

Американские официальные лица обсуждали возможность предложения острову Договора о свободной ассоциации (COFA) — соглашения, которое США заключали с малыми государствами Тихого океана.

Договоры COFA позволяют американским вооруженным силам беспрепятственно действовать на территории стран-подписантов, предлагая в качестве "подсластителя" беспошлинную торговлю.



Сообщается, что американские официальные лица пытались наладить прямые переговоры с правительством Гренландии, но до сих пор получали отпор.