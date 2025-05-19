Таинственный "подземный город" обнаружен подо льдами Гренландии

19 мая 2025, 13:45

В апреле 2024 года самолет NASA, проводивший исследования ледяного покрова Гренландии, обнаружил заброшенный "подземный город".



Это оказалась военная база США времен Холодной войны. Camp Century была построена в 1959 году в рамках секретного проекта Iceworm.

База представляла собой сеть туннелей, вырезанных во льду, для размещения ядерных ракет, нацеленных на Советский Союз. Уникальные радарные снимки показали ранее невидимые детали этой «секретной ледяной крепости».

Но есть проблема: из-за таяния льдов Гренландии существует риск высвобождения захороненных там опасных отходов, включая топливо и химикаты.