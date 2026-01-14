В США внесен законопроект о превращении Гренландии в 51-й штат

14 января 2026, 8:45

Республиканец Файн, член Палаты представителей от Флориды, предложил законопроект, который предусматривает аннексию Гренландии и ее превращение в 51-й штат США.

Файн отметил, что Гренландия является ключевым объектом нацбезопасности, особенно с учетом стратегической важности арктических морских путей. Он подчеркнул, что контроль над Гренландией - это контроль над важнейшими элементами архитектуры безопасности США, и заявил, что «Америка не может позволить, чтобы эту территорию контролировали страны, которые угрожают американским интересам».Законопроект предоставляет президенту Трампу полномочия вести переговоры с Данией для приобретения Гренландии, а затем подготовить отчет для Конгресса о необходимых изменениях в законодательстве для ее принятия в качестве американского штата.